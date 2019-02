El Pulso del Fútbol, 26 de febrero del 2019

En este programa de El Pulso del Fútbol César Augusto Londoño y Óscar Rentería hablaron sobre los arqueros menos vencidos y los que más les han marcado goles en la Liga Águila. Óscar dijo “los arqueros menos vencidos en la liga colombiana son, José Fernando Cuadrado de Nacional, Fariñez de Millonarios y Novoa el de La Equidad; y los el equipo al que más le han hecho goles es a Jaguares, aunque ahí se han alternado los dos arqueros del equipo”. Por su parte César destacó “¡Ojo! Que Cuadrado no tapó en el último partido de Nacional contra Unión Magdalena, entonces debe llevar menos goles en contra”.

Le puede interesar también: Exjugador del Medellín sancionado por dopaje pide trabajo en Twitter

Otro de los temas indagaba sobre si un entrenador preferiría dirigir un club importante o una selección nacional sin tanto reconocimiento. Según Óscar “Jorge Luis Pinto y Luis Fernando Suárez si retrocedieron al llegar a dirigir clubes, no es lo mismo ser director técnico de una selección en un mundial, yo prefiero las selecciones”. Mientras César respondió “yo prefiero dirigir a Nacional, que irme a dirigir a Trinidad y Tobago; y no por la diferencia económica, sino porque en uno tengo más opciones de ganar, que en el otro”.

Le puede interesar también: Los mejores datos de la séptima fecha de la Liga Águila

Además opinaron sobre el liderato de Millonarios en la Liga Águila y si el fixture ha favorecido al equipo embajador en la fase inicial del torneo. Para Óscar “incluso algunos hinchas de Millonarios dicen que el equipo va líder porque solo ha enfrentado equipos chicos, incluye al Once Caldas entre los equipos chicos. Pero la verdad es que Millonarios ha hecho lo que le ha tocado y ha ganado sus partidos”. Sobre el tema César resaltó “Once Caldas no es un equipo chico, no se le puede decir equipo chico a un club que tiene una Copa Libertadores. Y a los hinchas de Millonarios, si quieren más, que les piquen caña, porque dan los mismos tres puntos por ganarle a un equipo chico, que por ganarle a uno grande”.

Le puede interesar también: ¿Futbolista o boxeador? Martín Costa enloqueció en un partido

No olvide escuchar el audio del programa.