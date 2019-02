¿Seguirá la guerra comercial EE.UU. – China?

Se está moviendo en el mundo, entre politólogos, analistas, economistas, la posibilidad de que sea realidad una guerra comercial entre Estados Unidos y China, a partir de la llamada “trampa de Tucídides”. Esta se produce cuando un país que ha dominado la economía por más de un siglo, como lo es Estados Unidos, ve esa hegemonía en tela de juicio por el ascenso de la economía de otro, en este caso China.

Y con una explicación de la “Trampa de Tucídides”, el ex ministro Juan Carlos Echeverry, analista de 6AM Hoy por Hoy, de Caracol Radio, explicó las posibilidades a las que se enfrenta el mundo si se prolonga la guerra comercial, tras 4 meses de idas y venidas.

Dijo que China tiene una demanda alta de empresas de Estados Unidos, las cuales sufren cada vez que hay un anuncio de que esta guerra no se va a solucionar.

Pero a China seguramente no le iría tan bien si esta guerra comercial no se soluciona, pues tendría menos inversión y no solo el castigo arancelario impuesto por el gobierno de Donald Trump. Escuche el análisis completo en el archivo anexo, donde también habla sobre los efectos de una guerra comercial para Colombia y América Latina.