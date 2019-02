El Pulso del Fútbol, 25 de febrero del 2019

En este programa de El Pulso del Fútbol César Augusto Londoño y Óscar Rentería hablaron sobre la decisión del entrenador de Atlético Nacional César Autuori, en la que llevó jugadores juveniles, para afrontar el partido como visitante contra el Unión Magdalena. Óscar dijo “el responsable de la derrota de Nacional es Autuori, porque ahora resulta que hay técnicos que se escudan en que hay demasiados partidos, y por eso no juegan con la nómina titular”. Sobre el tema César explicó “a veces uno no entiende esas decisiones de los entrenadores, por ejemplo, Hubert Bodhert puso a descansar al equipo titular una semana y media antes del partido contra Santaní”.

Otro de los temas fue el incidente que se presentó en la final de la Copa de la Liga Inglesa, en el que el arquero Kepa desobedeció el cambio del entrenador Maurizio Sarri, en el partido entre el Chelsea y el Manchester City. Según Óscar “el árbitro Jonathan Moss estuvo muy bien en esa jugada, porque por reglamento, si el jugador no quiere salir, no hay nada que hacer. Ese ya es un problema de disciplina del jugador y lo tiene que arreglar con el técnico”. Mientras César destacó “Kepa Arrizabalaga primero dijo que no podía, luego decía que estaba bien, pero el problema es que iba a entrar Willy Caballero, quien es un excelente atajador de penales; es más, ya había sido figura en una tanda de penales, cuando jugaba con el Manchester City”.

Además opinaron sobre si Camilo Vargas debería tener una oportunidad en la Selección Colombia, teniendo en cuenta el buen nivel del arquero del Cali y la falta de continuidad de David Ospina en el Napoli. Para Óscar “si estuviera Pékerman sería más fácil calcular quien va a ser el arquero, pero aun no sabemos que es lo que quiere Queiroz, aunque para mí, el arquero es Ospina”. Por su parte César resaltó “el titular debe ser David Ospina, y creo que los otros dos arqueros deberían ser Camilo Vargas e Iván Arboleda. Ya el segundo entre ellos dos dependerá de Queiroz y Eduardo Niño”.

