Mi Banda Sonora con MariPaz Jaramillo

María de la Paz Jaramillo más conocida como MariPaz Jaramillo nació en Manizales, Caldas es egresada de la Universidad de los Andes y es considerada una de las artistas más representadas del movimiento expresionista. Durante su niñez, sus padres Gilberto y Judith quienes también fueron artistas, le enseñaron lo increíble que era la pintura y el arte.

A los 15 años MariPaz Jaramillo descubrió que el arte y la pintura era lo que la haría feliz. Su gran inspiración es la música y la cotidianidad del mundo. En su adolescencia, fue la mujer más joven en ganarse el Salón Nacional de Artistas en 1974. Tuvo la oportunidad de asistir a un concierto The Beatles, conoció a grandes artistas como Fernando Botero, Helenita Vargas, Luis Caballero entre otros.

Conozca el listado de canciones que le marcaron a MariPaz Jaramillo:

Verano (fragmento)-Antonio Vivaldi

Mozart

Yellow Submarine-The Beatles

Esta tarde vi llover-llover-Armando Manzanero

María de los guardias-Helenita Vargas

Siento nostalgia de las palmeras-Celia Cruz

All you need is love-The Beatles

Non, je ne regrette rien-Edit Piaf

Adoro-Armando Manzanero

Guantanamera

Strangers in the night-Frank Sinatra

Blue Moon-Louis Armstrong

I´ve got you under my skin-Frank Sinatra

La boheme-Charles Aznavour

Amanecer-Armando Manzanero