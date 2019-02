Mi Banda Sonora Con Franklin Ramos

Franklin Ramos nació en Mompox, Bolivar. Durante su niñez creció con sólo mujeres, le encantaba estar con los adultos. El sueño de su abuela era convertirse en cura, aunque le gustaba participar en las actividades religiosas no era lo que lo hacía feliz. Con el tiempo tuvo la oportunidad de viajar a Medellín y allí descubrió su identidad gracias a la moda y la música.

Gracias a grandes amigas como Maria Zabaleta y ElsaPorto les dieron las primeras herramientas para que Ramos entrara en el mundo de la belleza, desde allí se convirtió en uno de los asesores de imagen más importantes de nuestro país y del mundo. Franklin Ramos ha trabajado para celebridades como Paris Hilton, Sofía Vergara, Carlos Vives, Steven Taylor entre otros.

Conozca las canciones que marcaron la vida del asesor de imagen:

Paloma negra-Chavela Vargas

Cucurrucucú paloma-Caetano Veloso

Te busco-Celia Cruz

Imagine-John Lennon

Somewhere over the rainbow-Israel Kamakawiwo´ole

No dudaría-Rosario Flores

Amante bandido-Miguel Bosé

Heart of glass-Blondie

Always on my mind-Pet Shop Boys

Vogue-Madonna

Take me to your heart-Rick Astley

Kiss-Prince

El caminante-Sicotrópico

Idilio-Willie Colón & Cuco Peña

La tierra del olvido-Carlos Vives

Quiero que te quedes-Adriana Lucía

I´ll never love again-Lady Gaga

Rock Solid