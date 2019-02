El Pulso del Fútbol, 22 de febrero del 2019

En este programa de El pulso del Fútbol César Augusto Londoño y Óscar Rentería hablaron sobre la eliminación del Once Caldas en la Copa Sudamericana, ante el Deportivo Santaní de Paraguay. César dijo “no aprendo, hago “mea culpa” por los pronósticos que di ayer del partido del Once Caldas. Me duele por el Once, pero hay que jugar los partidos, antes de darlos por ganados”. Por su parte Óscar complementó “es una vergüenza lo que le sucedió al Once Caldas anoche en su estadio y en frente de su gente”.

Otro de los temas fue la derrota 1-0 de Atlético Nacional en el partido de ida de la fase previa de la Copa Libertadores, ante el Libertad de Paraguay. Según César “Atlético Nacional no tiene definición, tuvieron mil y no definieron ninguna, la de Duarte que pega en el palo es increíble, ni uno proponiéndose darle al palo desde ahí, le da al palo como Duarte”. Mientras Óscar resaltó “Duarte tiene muy poco recorrido para ser el responsable de marcar los goles que metan a Nacional en la fase de grupos de la Copa Libertadores”.

Además opinaron sobre si Juan Guillermo Cuadrado le hizo falta a la Juventus en el partido de ida de los octavos de final de la UEFA Champions League, frente al Atlético de Madrid. Óscar explicó “no creo que Cuadrado le haga falta a la Juventus y más, teniendo en cuenta que el cuadro italiano es un equipazo por donde se le mire”. Sobre el tema César destacó “Cuadrado le hubiera aportado otras cosas a la Juve, pero creo que se resintió de todas las otras bajas que tenía y no solo la de Cuadrado”.

