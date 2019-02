El Pulso del Fútbol, 20 de febrero del 2019

En este programa de El Pulso del Fútbol César Augusto Londoño y Óscar Rentería hablaron sobre la rueda de prensa en la que los jugadores y directivos de Independiente Medellín salieron a respaldar al entrenador ecuatoriano Octavio Zambrano. Óscar dijo “el problema de Medellín no se arregla con ruedas de prensa, se arregla cuando el Medellín gane y lo veo difícil porque su próximo rival es el Deportivo Cali”. Por su parte César respondió “yo creo que Zambrano también espera que le alcance hasta después de los duelos frente al Cali y Millonarios, y a partir de ahí, encontrar el punto de coyuntura para ganar”.

Otro de los temas surgió a raíz del correo de un oyente, el cual preguntaba si James Rodríguez, Juan Fernando Quintero y Juan Camilo “El cucho” Hernández podían jugar juntos en algún partido de la Selección Colombia. Según César “los buenos jugadores siempre deben jugar juntos, yo no soy como Bielsa que no ponía a jugar a Crespo y Batistuta juntos, creo que eso es más un capricho del técnico”. Mientras Óscar resaltó “con esos tres sería un nuevo equipo de los pitufos, con jugadores que no tienen mucha altura y eso tampoco es tan bueno, teniendo en cuenta enfrentamientos con equipos europeos”.

Además opinaron sobre el partido entre el Deportivo Cali y el Unión Magdalena y las principales variantes tácticas que se evidenciaron en el encuentro. Para César “a los defensas del Unión los tienen que tener entrenando para que no les cabeceen en el área, ayer Dinenno les gano una pelota, sin siquiera levantarse del piso”. Sobre esto Óscar destacó “los problemas defensivos que se vieron ayer en el duelo frente al Cali no son el común denominador de la defensa del unión, en lo que va de la Liga Águila”.

