Las desautorizaciones de Duque a sus ministros

El presidente Iván Duque le pidió esta semana a sus ministros no eliminar los subsidios que afecten a las clases más vulnerables del país, en una clara desautorización al ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, quien defendió un punto para eliminar el subsidio al servicio de energía al estrato 3, y recortarlo del 60% al 50% a los estratos más bajos.

Aunque Duque no precisó si el llamado es a levantar integralmente la propuesta, sí quedó en el ambiente que hay propuestas de los ministros que no son consultadas en el Consejo de Gabinete, según el análisis del ex ministro Juan Carlos Echeverry, en 6AM Hoy por Hoy, de Caracol Radio.

Echeverry teme que se esté volviendo un patrón el que los ministros hagan un análisis con sus equipos, tomen decisiones y las anuncien. Entonces alguien protesta y el Presidente en los medios las rechaza. Consideró que el camino debe ser que los temas se discutan en Consejo de Ministros, se tomen decisiones y se apliquen, así tengan costos políticos. Escuche el análisis completo de Juan Carlos Echeverry, en Caracol Radio.