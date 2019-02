El Pulso del Fútbol, 19 de febrero del 2019

En este programa de El Pulso del Fútbol César Augusto Londoño y Óscar Rentería hablaron sobre el listado del World Club Ranking, en el cual aparece Marcelo Gallardo de River Plate, como el mejor entrenador del mundo. César dijo “Gallardo es el mejor técnico de Sudamérica, pero es un poquito exagerado decir que es el mejor del mundo. Mis tres primeros son, Pep Guardiola, Zinedine Zidane y Jurgen Klopp”. Sobre el tema Óscar destacó “los míos son, Guardiola, Deschamps y Zidane; y digo Deschamps bien fuerte o es que a usted le parece muy poquito haber ganado una Copa del Mundo”.

Otro de los temas tuve que ver con la situación del Deportivo Cali, en la que algunos hinchas sugieren que el equipo no progresa a nivel económico y de infraestructura, debido a que no hay una cabeza visible, sino que todas las decisiones las toman en conjunto el presidente y la junta directiva del club. Según César “no es bueno que un club sea manejado como una sociedad, a mí no me parece que una junta directiva o un comité ejecutivo tengan ese poder, el que manda debe ser solo uno”. Mientras Óscar respondió “en el Cali Juan Fernando Mejía es el que manda, como han mandado todos los anteriores presidentes”.

Además opinaron acerca de la pregunta de un oyente, la cual indagaba sobre el jugador con mejor pegada, entre Juan Fernando Quintero y Carlos Rendón. Para César “Rendón es el mejor cobrador de tiros libres que ha tenido el fútbol colombiano, pero en pelota en movimiento es mejor Quintero”. Por su parte Óscar resaltó “totalmente de acuerdo, en pelota quieta fue mejor el nariñense Rendón, sin embrago a Quintero aún le queda mucho tiempo y últimamente ha demostrado su buena pegada”.

