Las fuertes declaraciones de las jugadoras de la selección Colombia

Las jugadoras de la selección Colombia femenina, Isabella Echeverri y Melissa Ortiz hicieron sus denuncias de manera pública y no solo para ser escuchadas en Colombia sino en el mundo entero.

"Hoy queremos hablar sobre algo muy importante, nos sentimos amenazadas, no nos pagan, ya no nos dan vuelos internacionales, los últimos uniformes son viejos y usados, la federación ha cortado jugadoras por hablar, un empleado trató de venderme mi propia camiseta, ya no tenemos miedo, estamos aquí para hablar": Melissa Ortiz e Isabella Echeverri