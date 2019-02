Los futbolistas más expulsados de Nacional, Millonarios y América.

El fútbol colombiano siempre se ha caracterizado por ser cuna de jugadores talentosos que han brillado en Colombia y el mundo, pero muchos de ellos no tenían el mejor comportamiento en las canchas y terminaban siendo expulsados. Ningún equipo grande del fútbol colombiano se salva de la siguiente lista, todos han tenido algún jugador temperamental que por dar más en la cancha muchas veces hacían menos y dejaban a sus equipos con 10 jugadores, acá hacemos memoria de ‘los más expulsados en cada equipo’del fútbol colombiano.

1. Atlético Nacional - Pedro Sarmiento, es el ex jugador de Nacional con más expulsiones en el cuadro ‘verdolaga’, al técnico de fútbol lo expulsaron 16 veces en Atlético Nacional.

2. Millonarios - Juan Francisco Gutiérrez de Piñeres, fue expulsado 19 veces en el cuadro ‘embajador’.

3. Santa Fe - Adolfo el ‘tren’ Valencia, es uno de los grandes jugadores que tuvo Santa Fe pero en el conjunto ‘cardenal’ también lo recuerdan por sus expulsiones pues en total vio la tarjeta roja en 11 ocasiones.

4. Cali - Miguel el ‘pastor’ Marrero, tiene 15 expulsiones con el Deportivo Cali.

5. Medellín - John Jairo Jaramillo, fue expulsado en 14 ocasiones usando la camiseta del Independiente Medellín.

6. América – Uno de los grandes ex delanteros de Colombia, Antony el 'pipa' de Ávila tiene 20 expulsiones con la ‘mechita'.

7. Once Caldas - Arnulfo Valentierra, el mítico ex jugador campeón de la Copa Libertadores 2004 con el Once Caldas fue expulsado con el conjunto ‘albo’ en 15 oportunidades.

8. Cabe resaltar que Gerardo Bedoya que jugó en Nacional, Millonarios y Santa Fe, entre muchos más, tiene el récord mundial de tarjetas rojas, en total lo expulsaron 46 veces como jugador.