El Pulso del Fútbol, 18 de febrero del 2019

En este programa de El Pulso del Fútbol César Augusto Londoño y Óscar Rentería hablaron sobre la lucha por ser el mejor jugador de la Liga Águila 2019-1, entre el delantero del Unión Magdalena Ricardo “El caballo” Márquez y el atacante del América de Cali Fernando Aristeguieta. César dijo “a Aristeguieta lo he destacado desde el año pasado, aunque no la metía, pero si Márquez hace cuatro goles mañana frente al Cali me toca decir que el mejor es él, todo es muy relativo”. Sobre esto Óscar respondió “o sea que usted le va a hacer fuerza a Márquez para que le haga cuatro goles al Cali y no va a aceptar lo bien que está jugando Aristeguieta”.

Otro de los temas tuvo que ver con la llegada de Gerardo Bedoya al banquillo de Santa Fe, luego de la salida de Guillermo Sanguinetti. Según Óscar “no se puede decir que Gerardo Bedoya va a ser lo mismo que Sanguinetti solo por un partido, Bedoya llegó hace dos o tres días”. Por su parte César destacó “la gente quiere que los técnicos lleguen y que de una vez queden campeones de la Liga Águila y así no es, Bedoya llegó y trató de cambiar cositas”.

Además opinaron sobre las posibilidades que tiene en este momento Atlético Nacional de clasificar a la fase de grupos de la Copa Libertadores, luego de que ayer, el delantero Hernán Barcos saliera lesionado en el partido frente a La Equidad. Para Óscar “cuando el jugador sale lesionado y sale rápido del terreno de juego, tiene menos posibilidades de que un posible desgarro sea más grave, pero por lo general cuando se tocan la parte posterior del muslo, no juegan el siguiente partido”. Mientras César resaltó “yo creo que Autuori no va a arriesgarlo a que tenga una lesión más grave, así y el partido contra Libertad sea muy difícil”.

