Mi Banda Sonora Con Isabel Cristina Estrada

Isabel Cristina Estada Cano es una de las actrices más importantes de nuestro país ha trabajado en producciones como Los Vitorinos, ¿Quién eres tu?, Mujeres Asesinas entre otras. Desde pequeña siempre le gusto el deporte, estudió ingeniería de sistemas y durante su carrera ejercía el modelaje como hobbie, pero nunca pensó ser señorita Antiquia.

Isabel Cristina tuvo la oportunidad de participar y ser la ganadora del reality Nomadas en el 2005, allí descubrió que tenía gran potencial para el deporte y la actuación. Actualmente, le gusta correr y tiene un libro llamado “Correr es mi pasión” en el que cuenta la experiencia de este deporte en distintas partes del mundo.

Conozca las canciones que han marcado la vida de Isabel Cristina Estrada Cano:

Te quiero dijiste-Javier Solís

Iris-Goo Goo Dolls

Piano Man-Billy Joel

Crazy-Aerosmith

Somebody to love-Queen

Angie-The Rolling Stones

A Sky full of stars-Coldplay

Photograph-Ed Sheeran

Somewhere over the rainbow-Israel Kamakawiwo´ole

Up in the air-30 seconds to mars

Besos en guerra-Morat y Juanes

Simples Corazones-Fonseca

El mar de sus ojos-Carlos Vives & ChocQuibTown

La plata-Juanes

Don´t let me down-The Beatles