"Let It Go" y varias versiones virales

Una de las películas más taquilleras para Disney, tal vez la más importante en su historia reciente, acaba de publicar trailer y confirmar fecha de estreno.

Se trata de Frozen 2, la cual se espera para el mes de noviembre. A raíz de la publicación de su avance decidimos buscar las mejores versiones de su canción más emblemática: "Let It Go".

Una con más de 20 idiomas, otra de una niña protagonista de reality, un par de hermanos, unos rockeros amantes del manga y por último un británico con raíces africanas adaptándola a su estilo. Estas son las 5 mejores versiones del éxito animado.