El Pulso del Fútbol, 15 de febrero del 2019

En este programa de El Pulso del Fútbol César Augusto Londoño y Óscar Rentería hablaron sobre la continuidad de Eduardo Niño como entrenador de arqueros de la Selección Colombia, en la nueva etapa que recién comienza, con el entrenador portugués Carlos Queiroz. Óscar dijo “No soy quien para decirlo, pero Eduardo Niño no es solo entrenador de arqueros por ser ex futbolista, además es profesional en preparación física y tiene énfasis de entrenador de fútbol”. Por su parte César destacó “el técnico Pékerman solo tenía en su cuerpo técnico futbolístico a un colombiano, y ese era Eduardo Niño”.

Otro de los temas tuvo que ver con los comentarios del periodista argentino Pablo Carrozza, cuando Juan Fernando Quintero llegó a River Plate y las palabras del ex futbolista Juan Román Riquelme sobre el volante colombiano, luego de la Copa Libertadores 2018. Según César “Carrozza quedo en ridículo cuando dijo que Quintero estaba gordo y que estaba más interesado en ser “reggaetonero” en la llegada del colombiano al club argentino; lo de Riquelme no es tan grave, porque lo dijo justo después de la final de la Copa Libertadores y en caliente”. Mientras Óscar resaltó “valen tan poquito los comentarios de Carrozza y de Riquelme, Quintero ha demostrado lo buen jugador que es”.

Además opinaron sobre las declaraciones del entrenador de la Selección Colombia Sub-20 Arturo Reyes, en las cuales decía que no iba a convocar para el Mundial de la categoría al jugador del Manchester City, Ian Poveda. Para César “Arturo Reyes no puede descalificar a Poveda, ya la Federación rectifico las declaraciones del técnico y al mismo Reyes le va a tocar salir a rectificar”. Asimismo Óscar complementó “yo critique a Reyes en el Sudamericano, porque la Selección no jugó bien, y está bien criticarlo, pero tampoco es para destruirlo y acabar con él”.

