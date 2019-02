Un libro de 200 páginas, escrito por el italiano Carlo Rovelli, profesor de Física Cuántica, ocupa este viernes la columna del economista y analista de Caracol Radio, Juan Carlos Echeverry.

Se trata de La realidad no es lo que parece, un libro bien escrito, que muestra que el universo es muy extraño, señaló Echeverry, quien destacó que en el libro el autor asegura que el tiempo solo existe cuando hay calor. Si no hay calor, el tiempo no existe.

También destaca de este libro que no hay infinito. Lo único infinito es nuestra ignorancia, dice. Añade que todo está vibrando, nada está en reposo y señala que la descripción de lo que sucede cerca de los huecos negros es terrorífica.

No se trata de un libro aburrido, vale la pena leerlo, afirmó Echeverry en 6AM Hoy por Hoy, de Caracol Radio.