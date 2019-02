Las claves de la reunión Duque - Trump / Análisis

En Hora 20 un debate muy enfocado en el análisis de lo que fue la reunión de los presidentes Iván Duque y Donald Trump, en un momento crucial para Venezuela que fue el tema de fondo de la cita en la Casa Blanca.

Varios puntos para resaltar de este encuentro.

Primero, lo que dijo Trump sobre Venezuela antes de la reunión en la sala oval con el presidente colombiano. Y es que no descartó el envío de 5 mil tropas como apareció en la notas del asesor de Seguridad, John Bolton. Se limitó a decir ya veremos.

De parte del presidente Duque, su afirmación de que con el Presidente Donald Trump comparten el objetivo de “liberar a Venezuela de la dictadura”. También dijo que obstruir el acceso de ayuda humanitaria es un crimen contra la humanidad.

Sobre la lucha contra las drogas, Trump volvió a la carga y dijo que “en ese frente están un poco atrasados”.

Dudas ante las amenazas

Michael Shifter, presidente Diálogo Interamericano, consideró que en general las reuniones bilaterales de presidentes son positivas, pero nada de lo que dijo el republicano lo sorprendió.

“Cuando Trump dijo “ya veremos”, es típico de él. La apuesta de la administración Trump pensó que Maduro iba a caer ya. Por eso ahora hablan de todas las opciones en la mesa. Todos esos mensajes a los generales son amenazas”.

Juan Carlos Pinzón, ex ministro de Defensa y ex embajador en Estados Unidos, pidió en Hora 20 no perder de vista la bomba de la Escuela General Santander, lo que ha llevado al gobierno a tomar una posición más dura frente al tema de Venezuela, debido a las denuncias de la presencia del auto del atentado en ese país.

El tema de Venezuela es importante pero la relación tiene otros componentes en la relación bilateral, pone de presente el ex embajador.

Jorge Espinosa, periodista y analista internacional, dijo durante el debate que no cree que la seriedad diplomática de EE.UU. hoy bajo el liderazgo de Trump sea igual que en los últimos años.

También aseguró que Francisco Santos fue clave para el reconocimiento de Guaidó como presidente de Venezuela.

Marcos Peckel, profesor universitario y columnista, es de la opinión de que si la administración Trump decide intervenir militarmente en el vecino país, no tiene que usar a Colombia porque cuenta con otras opciones para hacerlo.

La analista Alicia Eugenia Silva puso de presente que hay indicios que muestran que por la presión la ayuda humanitaria a Venezuela va a llegar.