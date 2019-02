Sebastián Méndez, el técnico argentino que tiene líder al Cúcuta Deportivo

Cúcuta Deportivo es líder de la Liga Aguila I-2019, la campaña del equipo ´Motilon´ es destacada en su regreso a la primera división del futbol profesional colombiano después de tres años en la B.

El timonel del equipo ´Rojinegro´ es Sebastián Ariel Méndez, nacido en Buenos Aires y con experiencia en ocho equipos del fútbol argentino y uno en el chileno, el Cúcuta es su primera experiencia en Colombia sin embargo no ha sido problema para el estratega, su equipo ha tenido una campaña casi perfecta, pues suma 10 puntos de 12 posibles, haciéndose fuerte en casa donde ha logrado una victoria y un empate, al mismo tiempo comparte el reconocimiento de mejor visitante con Millonarios, el equipo ´Rojinegro´ acumula seis puntos fuera de casa venciendo como visitante a Santa Fe y Once Caldas, en ambas ocasiones por resultado de 1 a 2. Resultados que ilusionan a los hinchas del equipo cucuteño con sumar su tercer campeonato en el fútbol profesional al mando del argentino Méndez.

En la historia del Cúcuta han pasado algunos técnicos argentinos, el más reciente Lucas Pusineri que le dio el anhelado regreso a la primera división al equipo de la ciudad fronteriza, otros técnicos ´Gauchos´ que han dirigido al “Doblemente glorioso” son:

Juan Eduardo Hohberg: Con el técnico argentino nacionalizado uruguayo, Cúcuta completo su mejor campaña, fue cuarto a 24 puntos del campeón Millonarios después de 44 fechas disputadas.

Francisco ´Pancho´ Villegas: En 1964 el estratega argentino llevo al Cúcuta a lograr la segunda mejor campaña de su historia, después de 48 partidos jugados, aun con el formato de 13 equipos, el Cúcuta Deportivo fue subcampeón de ese año a un punto del campeón Millonarios.

Juan Carlos Díaz: Para 2010 fue dirigido por el técnico Díaz, en el torneo apertura y finalización, en el primero no clasificó a la fase final y en el segundo no sumó los puntos suficientes para disputar la final, se quedó en el segundo lugar con nueve puntos a cuatro del Once Caldas que fue finalista y posterior campeón.

Carlos Marcelo Fuentes: Al mando del técnico Fuentes en 2015 el Cúcuta para el olvido, finalizó en la posición 18 en el torneo apertura y en la Copa Colombia de ese año fue eliminado en la primera ronda.