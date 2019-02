El Pulso del Fútbol, 12 de febrero del 2019

En este programa de El Pulso del Fútbol César Augusto Lodoño y Óscar Rentería hablaron sobre la muerte del arquero inglés Gordon Banks a sus 81 años. Al británico se lo recuerda por su tapada a Pelé en el Mundial de México en 1970, la cual es considerada como la mejor atajada de los mundiales. César dijo “para los ingleses Gordon Banks es el mejor arquero de la historia, sin embargo, se me vienen a la mente nombres como el de Dino Zoff, Lev Yashin y Peter Schmeichel”. Por su parte Óscar destacó “Yashin obtuvo el oro en los Juegos Olímpicos de 1963 y la Eurocopa de 1960 y le agrego otro a la lista, Ricardo “el divino” Zamora”.

Otro de los temas tuvo que ver con el puesto en el cual está el delantero del Cúcuta Deportivo Ricardo “El caballo” Márquez, en el ranking de los mejores jugadores de la Liga Águila. Según César “ya comparan los inicios de Márquez con los de Falcao y pienso que es muy temprano para hacer ese tipo de comentarios. Son muy diferentes y creo que Márquez está en la pelea con Aristeguieta y Cano”. Mientras Óscar opinó “usted le preguntó a los periodistas de deportes de Caracol Radio y los tomó desprevenidos, por eso votaron por Márquez, pero para mí Aristeguieta es un jugador más fogoso”.

Además opinaron sobre el partido entre Once Caldas y Cúcuta Deportivo y las diferentes variables que tuvo el juego. Para Óscar “el Cúcuta viene jugando muy bien y se las trae. El primer gol que hizo fue raro, después vino el empate de Once Caldas y el último gol fue el que pagó la boleta, que golazo de taquito”. Sobre el tema César resaltó “Once Caldas llevaba cuatro partidos sin perder hasta este partido, el primer gol de Cúcuta llegó cuando mejor jugaba Once Caldas, el Cúcuta no lo merecía”.

