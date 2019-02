Cholo Valderrama: “agradezco que las disqueras no me hayan recibido”

Orlando Valderrama se despierta a las 4:30 am, a esa hora se toma su primer café, un ‘guayoyo’ (suave, endulzado con panela). Después ordeña las vacas y luego va a darles los “buenos días” a sus caballos. Tiene varios animales, pero acepta que unos están más consentidos que otros.

Para ‘El Cholo’, esta no es una rutina: es una faena. El contacto con la naturaleza es lo que inspira su música: “La idea mía siempre ha sido plasmar el entorno, la tierra, el campesino”, señaló a Mábel Lara en El Personaje de la Semana.

Es así como sus notas musicales huelen a los pastizales, los atardeceres, los animales y las actividades del llano colombiano (y venezolano).

Sin embargo, El Cholo, quien hoy es el exponente más grande de este género musical, no siempre ha tenido suerte con su música: “Toqué todas las puertas (…) Agradezco a Dios que no me hayan recibido, mantuve mi independencia, y mi letra llanera y criolla”, señaló, haciendo referencia a que nunca firmó con un sello disquero.

Escuche esta entrevista en la que Valderrama cuenta otros detalles de su vida, como el Accidente Cerebrovascular (ACV) que lo hizo sentir la muerte.