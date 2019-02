El Pulso del Fútbol, 8 de febrero del 2019

En este programa de El Pulso del Fútbol César Augusto Londoño y Óscar Rentería hablaron sobre la posición en la que mejor desenvuelve su juego James Rodríguez, teniendo en cuenta que el volante ha jugado tanto en el centro, como en la banda. César dijo “la mejor expresión futbolística de James se vio en el Mundial de Brasil 2014, por el medio, llegando de atrás, casi como media punta”. Por su parte Óscar destacó “cuando James juega abierto, a mí me gusta más por la izquierda, lo que pasa es que si juega muy abierto, tiene que limitarse a sus centros”.

Otro de los temas fue las posibilidades reales de que el nuevo técnico de la Selección Colombia Carlos Queiroz, haga micro ciclos con jugadores del fútbol local. Según César “eso suena muy bonito, es muy demagógico, a Pékerman le decían que no trabajaba porque no hacia micro ciclos, pero no conozco muchos equipos que hagan micro ciclos”. Mientras Óscar resaltó “como será de poco usado eso, que en la rueda de prensa de ayer del señor Queiroz, él habló de eso como una palabra nueva en su vida deportiva”.

Además opinaron sobre el que, para nuestros panelistas es el mejor equipo de la Liga Águila. Para Óscar “los punteros son, Cúcuta, América, Once Caldas y Nacional, pero si me preguntan mi opinión, yo creo que el que mejor está jugando es el Junior”. Asimismo César respondió “a mí el que más me ha gustado en esta liga es el Cúcuta deportivo, creo que ha hecho una muy buena presentación, me ha gustado como el equipo más importante de la liga hasta ahora”.

