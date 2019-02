El Pulso del Fútbol, 6 de febrero del 2019

En este programa de El Pulso del Fútbol César Augusto Londoño y Óscar Rentería hablaron sobre la actualidad de Independiente Santa Fe y la influencia del entrenador Guillermo Sanguinetti en el mal presente del equipo cardenal. César dijo “yo soy de los que piensa que uno no puede tener técnicos desechables, de los que con cualquier resultado los van sacando, hay que aguantarlo hasta donde permitan los malos resultados”. Por su parte Óscar resaltó “yo tengo en mi cabeza a dos entrenadores que están en la cuerda floja en estos momentos, uno es Sanguinetti y el otro es Arturo Reyes con la Selección Sub-20”.

Otro de los temas recordó el partido en el que la Selección Colombia perdió 9-0 frente a Brasil en el llamado “Londrinazo”. Según Óscar “fue un error del entrenador y no quiero que me lo recuerden, porque ese equipo tenia buenos jugadores, estaban Robinson Zapata, Fabián Vargas, “El tigre” Castillo y León Darío Muñoz, entre otros”. Mientras César destacó “en ese torneo Colombia hizo uno de los mejores partidos que yo le he visto a la Selección, le ganó 5-1 a Chile, es más, los chilenos ya se habían ido porque Colombia tenía que perder por más de seis goles y les tocó devolverse cuando el partido quedó 9-0”.

Además opinaron sobre la delegación que va a acompañar al futuro entrenador de la Selección Colombia, Carlos Queiroz. Para César “Queiroz va a traer un asistente que se llama Oceano da Cruz, un fisioterapeuta y un analista de vídeo. Además va a traer un médico, el preparador de arqueros va a ser Eduardo Niño y se van a vincular algunos nombres colombianos”. Asimismo Óscar complementó “me ilusiona el nombre del asistente, ojala y sus conocimientos sean como un Océano y que le haga honor a su nombre”.

