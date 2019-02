Mi Banda Sonora con Fernando Gaitán

Fernando Gaitán fue un hombre sencillo y muy musical, encontró en el periodismo una forma para narrar historias y llevarnos a mundos fantásticos a través de cuentos increíbles que, en muchas oportunidades, eran más realidad que ficción.

Gaitán fue el creador de novelas como “Hasta que la plata nos separe”, “Café con Aroma de mujer” , “Yo soy Betty, la fea” entre otras. Así como fue reconocido por esos proyectos que se escribieron en su momento con letras grandes, también conoció el fracaso, la derrota y hasta la quiebra, por proyectos que no le salieron, que no se vendieron o que simplemente no se vieron.

Fernando Gaitán falleció el 29 de enero del 2019 de un paro cardíaco en la ciudad de Bogotá. Su legado sigue en cada corazón de todos los que disfrutaron de sus grandes novelas y en A Vivir Que Son Dos Días le hacemos un homenaje a este maravilloso hombre y extendemos nuestras condolencias a todos sus familiares y amigos, pero les decimos que mientras que la televisión exista, el recuerdo Fernando Gaitán siempre vivirá.

Conozca las canciones que le marcaron a Fernando Gaitán durante su vida:

Cuesta abajo-Raphael

Entrega total-Javier Solís

Cartas Amarillas-Nino Bravo

De Repente-Ketama

The Girl from Ipanema-Lou Rawls

Eu te amo-Chico Buarque

Got to be Real-Cheryl Lynn

I´ve got you under my skin-Frank Sinatra

Aroma de Mujer-Margarita Rosa de Francisco

Vete de mi-Bebo & Cigala

Yo siempre te amaré-Orquesta de Tarabajara

Por debajo de la mesa-Carmen París y Armando Manzanero

Por si vuelves-Guaco