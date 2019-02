Flora Martínez es una mujer multifacética ha estado en televisión, cine y teatro. Le aposto a la música y le ha ido muy bien. Flora presenta su segundo trabajo musical llamado “Flores para Frida” en la que interpreta canciones favoritas de la pintora Frida Khalo.

Dentro del nuevo disco que ya está disponible en la plataforma Claro Música podrá escuchar el sencillo Be True To Me – Sabor a mí.