El Pulso del Fútbol, 01 de febrero del 2019

En este programa de El Pulso del Fútbol César Augusto Londoño y Óscar Rentería hablaron sobre la contratación del entrenador Carlos Quiroz para que dirija a la Selección Colombia y el tipo de negociación que está llevando a cabo la Federación Colombiana de Fútbol con el técnico. César dijo “Carlos Queiroz no tiene representante, él es la excepción de algo que sucede normalmente en el fútbol mundial, y es que los representantes cobren las comisiones. Sin embargo, en este caso a la Federación lo que más le gustó, fue que no tuviera representante”. Por su parte Óscar resaltó “cobrar una comisión es lo más normal, pero la persona que se inventó que un árabe estaba intermediando e iba a cobrar una comisión por la llegada de Queiroz, es una persona irresponsable y le quiere hacer daño al futuro de la Selección”.

Le puede interesar también: Todo listo para la llegada de Queiroz a la Selección

Otro de los temas tratados en el programa tuvo que ver con los problemas que presentaron algunas de las luminarias del Estadio Pascual Guerrero, en la victoria del América de Cali sobre el Deportes Tolima. Según Óscar “la iluminación del Estadio Pascual Guerrero no es responsabilidad de ningún dirigente del América, ellos no tienen nada que ver, porque esos problemas son responsabilidad de las Empresas Municipales de Cali”. Mientras César destacó “que se vaya la luz, puede pasar; lo que no puede pasar es que se vaya dos veces en un mismo partido y que dure ocho o nueve minutos en reestablecerse”.

Le puede interesar también: América brilló ante el Tolima y es nuevo líder

Además opinaron sobre las metas que se debe trazar la Selección Colombia con miras a la próxima Copa América y las Eliminatorias hacia el Mundial de Catar 2022. Para Óscar “Colombia debe aspirar a estar en la final de la Copa América y si se puede, a ser campeones. Tiene que clasificar en las Eliminatorias al Mundial y avanzar en ese certamen más allá de donde ya hemos llegado”. Asimismo César complementó “por lo menos tiene que llegar a semifinales, porque hasta cuartos ya llegamos”.

Le puede interesar también: Colombia ante Argentina por el hexagonal final del Sudamericano

No olvide escuchar el audio del programa.