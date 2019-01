"Me han cuestionado, se han dicho muchas cosas de mi": Wilmar Barrios

El cartagenero no se guardó nada y expresó su inconformismo frente a las críticas que tuvo en el club 'xeneize' por algunos momentos en el que el jugador Colombiano no mostró su mejor nivel.

"Siempre he mantenido una línea desde que llegue a Boca, he respetado a cada una de las personas que me han cuestionado, se han dicho muchas cosas de mí, di el pie para que aquellas personas que estaban esperando que tuviera un paso en falso pudieran cuestionarme": Wilmar Barrios

Picantes declaraciones de Barrios antes de viajar a Rusia: "Estaban esperando que de un paso en falso", sentenció el colombiano. pic.twitter.com/ZJiiKYNCpc — SportsCenter (@SC_ESPN) 31 de enero de 2019 Vídeo Tomado del Twitter de Sports Center

El nuevo jugador del Zenit de San Petesburgo, dio las declaraciones en el Aeropuerto Internacional Ezeiza mientras esperaba su vuelo hacia Madrid para después arribar a Rusia. El colombiano se irá a Zenit por una cifra mayor a su cláusula de rescisión de 16 millones, esta venta dejará a Boca Juniors 14 millones de euros por el colombiano aproximadamente.

El Zenit será, el tercer club de Wilmar Barrios en su carera profesional hasta el momento. Debutó en el Deportes Tolima el 23 de febrero de 2013 y estuvo en el club 'pijao' hasta el primer semestre del 2016. Con el cuadro Tolimense, Wilmar jugó 144 partidos e hizo 5 goles.

Gracias a su buen nivel en el Deportes Tolima, Boca Juniors se interesó en él y lo compró por una cifra cercana a los 3 millones de Dólares, su fichaje se hizo oficial el 23 de agosto de 2016. Debutó en Boca el 29 de octubre de 2016 frente a Temperley. En el cuaadro 'xeneize' , Wilmar ganó dos títulos de Primera División del Fútbol Argentino, el primero en la temporada 2016-2017 y el segundo en 2017-2018, jugó 211 partidos e hizo 6 goles.