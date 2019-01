¿Gobierno no quiere que entre en vigencia la ley estatutaria de la JEP?

Fue enviada por la Corte Constitucional al Congreso el 18 de diciembre y así se quedó. ¿El Gobierno no quiere que le llegue para sanción presidencial? Porque si no hay ley estatutaria pues en teoría la JEP no existe y por lo tanto los fallos que está emitiendo pues no tienen validez, y el artículo 153 de la Ley Estatutaria de la JEP podría favorecer a Santrich y a Márquez:

- No se puede capturar con circular roja sino con solicitud formal de extradición.

- Antes de extraditar hay que contar la verdad en Colombia.

- Orden de captura con fines de extradición se levanta con concepto negativo de la Sala Penal de la CSJ.

