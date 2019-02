De la nasa llega tecnología médica para tratar problemas de equilibrio

Seguramente ha tenido a lo largo de su vida, un mareo y se lo ha adjudicado a problemas de azúcar o tiroides, ha perdido el equilibrio y cree sufrir de hipertensión o quizá cree tener problemas de oído, visión o simplemente es el estrés.

Y es que el mundo de los problemas de balance y equilibrio son muy extensos, pero poco conocidos por lo que una persona, puede sufrir de una o varias condiciones al tiempo, que afectan su balance y todas ellas, de diferente manejo.

De la mano de la empresa Biosigma de Colombia llega al país inicialmente a Bogotá, Medellín, Barranquilla y al Centro Médico Imbanaco en Cali, una tecnología creada y utilizada por la NASA, presente en entidades tan importantes alrededor del mundo como: Air Force Institute of Reseach- El Cairo, Egipto, Stanford University, Research Neurology, Palo Alto, CA, USA, Harvard y Jhon Hopkins, Lubin, Polonia Aeronictcal Institute of Science, Academy of Science, Sate Reseach Center – Moscú, Rusia entre otros países.

Se trata de la plataforma para realizar posturografías. Un desarrollo médico, deportivo y militar de fabricación americana, que cuenta con una validación real de más de 40 mil pacientes en todo el mundo. La NASA se dio cuenta que cuando los astronautas regresaban de las misiones, estos presentaban problemas de balance y al no observar alteraciones físicas ni psicológicas, se hizo necesario desarrollar un estudio que permitiera aislar los sistemas involucrados en el balance y evaluarlos objetivamente. Así se creó la tecnología para realizar posturografías, que se desarrolla sobre una plataforma que puede ser dinámica o estática, la cual permite medir la velocidad de oscilación de una persona y aislar los diferentes sistemas involucrados en el equilibrio, también permite evaluar el control motor voluntario e involuntario del cuerpo y distribución del peso en diferentes posiciones.

Así la posturografía debe ser empleada por cualquier persona que consulte por mareo, vértigo, que sienta desequilibrio, que tenga alteraciones en la marcha, o incluso personas que deseen mejorar su rendimiento deportivo y su equilibrio.

En la actualidad, la tecnología para realizar posturografías, se emplea:

· En salud : para diagnosticar y rehabilitar todas las condiciones que afecten el equilibrio y el balance de las personas.

Lo primero que hace la posturografía, es filtrar esa condición y establecer objetivamente la especialidad pertinente para cada problema o problemas. Esta información es cuantificada para medir el impacto funcional que está causando dicho problema en la vida del paciente.

Con esta información se puede definir si se necesitan pruebas complementarias o cual es el paso siguiente dentro del proceso. Para su realización no tiene contra-indicaciones y se puede realizar incluso en niños a partir de los 3 años de edad que pueda seguir instrucciones.