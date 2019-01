“Si a ti te encarcelan, me encarcelo contigo”: madre de Juan Guaidó

Norka Márquez, la madre del presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, habló en 6AM Hoy por Hoy sobre la vida de su hijo y como han enfrentado la difícil situación que enfrenta el vecino país.

“Como familia lo hemos apoyado. Guaidó siempre ha sido estudioso, trabajador y ha hecho de su carrera grandes cosas. A él no lo conocía mucha gente pero fue arando su terreno y hoy nos sentimos muy orgulloso de que en este momento sea presidente de la Asamblea y encargado de Venezuela”, aseguró.

Por otro lado, Norka expresó que desde pequeño, Guaidó era líder en su colegio y en la universidad. “En la casa siempre se hacían bromas como si él fuese a llegar a ser presidente y creo que lo decretamos en varias oportunidades”, añadió.

La madre de Guaidó también contó lo que sintió en el momento exacto en que su hijo se autoproclamó presidente interino del vecino país.

“Estaba al lado de él, no sabía nada. Fue un momento de muchos sentimientos encontrados porque nunca me imaginé estar al lado de un presente de Venezuela, y que fuera mi hijo. Fue fuerte, se me vinieron mil cosas a la mente, sobretodo le pedí a Dios que todo saliera bien y que me lo cuide” relató Norka.

Finalmente, frente a la posible detención de Guaidó, la madre manifestó que no está preparada para que pase. “Si a ti te encarcelan, yo me encarcelo contigo”, es lo que siempre le dice la madre.

“Nadie está preparado para esos eventos pero hay que afrontarlos. Las cuentas no importan, aquí estamos toda la familia y todo el mundo le ha brindado la ayuda para salir adelante”, puntualizó Márquez.