El Pulso del Fútbol, 29 de enero del 2019

En este programa de El Pulso del Fútbol César Augusto Londoño y Óscar Rentería hablaron sobre las contrataciones que ha hecho Santa Fe para la Liga Águila 2019- I y los posibles conflictos que pueden traer algunos jugadores dentro de la institución, como en el caso del volante Johan Arango y el atacante Brayan “El coco” Perea. César dijo “creo que Santa Fe ha hecho un gran esfuerzo en las contrataciones. Sobre Arango pienso que toda la gente tiene derecho a reivindicarse, pero a Perea no le veo futuro en Bogotá y lo digo desde ahora”. Por su parte Óscar destacó “Johan Arango es un muy buen jugador, indisciplinado, pero bueno y Perea alguna cosita hizo en el Deportivo Cali, pero no le fue muy bien”.

Otro de los temas trató la posibilidad real que tiene Falcao García de llegar al Mundial de Catar 2022, teniendo en cuenta que tendría 36 años al llegar a la próxima cita orbital. Según Óscar “si los años le dan, va a ser muy importante, además él y Carlos Queiroz, que va a ser el próximo técnico de Colombia, tienen el mismo empresario”. A esto César respondió “yo no creo que, por tener el mismo empresario, Queiroz lleve a Falcao. Y si Falcao a los 36 años está bien, que vaya al Mundial de Catar”.

Además opinaron sobre si es coherente que Colombia pida ser la sede del próximo Mundial Femenino de Fútbol, teniendo en cuenta que no hay una Liga Femenina bien organizada en el País. Para César “no es bueno que hagamos el mundial, cuando aquí no hay una liga organizada y competitiva, aunque quizás los tiempos si den”. Mientras Óscar resaltó “todavía falta tiempo y habrá que esperar, pero no está bien visto que no tengamos una liga decente y pidamos ser sede”.

