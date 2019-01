El Pulso del Fútbol, 28 de enero del 2019

En este programa de El Pulso del Fútbol César Augusto Londoño y Óscar Rentería hablaron sobre si se podía inmiscuir al Presidente de la Federación Colombiana de Fútbol Ramón Jesurún en las investigaciones por la reventa de las boletas de los partidos de la Selección Colombia en las Eliminatorias hacia el Mundial de Brasil 2014. César dijo “Nuestra labor como periodistas no es juzgar a las personas, no nos basamos en suposiciones”. Por su parte Óscar resaltó “para nosotros los directivos de la Federación son inocentes, hasta que no se demuestre lo contrario, ese es el periodismo que hacemos nosotros”.

Otro de los temas respondía a la pregunta, ¿Si la Selección Colombia Sub-20 no hubiera clasificado al hexagonal final, la Federación tenía que despedir al entrenador Arturo Reyes de la dirección del equipo? Según César “es el mismo caso de la Selección de mayores, si Colombia le hubiera ganado a Inglaterra en los octavos de final del Mundial de Rusia 2018, tendríamos el mismo técnico todavía”. Mientras Óscar destacó “yo me mantengo en la idea de que lo hubiera sacado, es más, si Colombia no clasifica al Mundial de la categoría, yo lo sacaría”.

Además opinaron sobre la actuación y el protagonismo que tuvo el portero Sebastián Viera en el triunfo del Junior sobre el Tolima en la final de la Súperliga Águila. Para César “detener tres penales es una gran cosa, Viera tuvo merito en los dos primeros penaltis, porque retrasó la estirada y el de Gordillo si lo cobró muy mal”. Por el contrario, Óscar respondió “Tolima fue un equipo que quiso manejar el resultado y al final no le salió. Y en mi vida he visto tres penales tan mal pateados, por eso no digo que Viera es la gran figura de la final”.

