Mi Banda Sonora Con César Betancur “Pucheros”

César Betancur nació en Frontino desde muy pequeño su padre le inculco lo que sería la trova, algo muy popular en Antioquia. Su apodo “Pucheros” viene de su gran amigo Mario Tierra quien en las presentaciones lo motivaba para salir al escenario. A sus 17 años fue Rey Nacional de la Trova.

Durante su trayectoria ha escrito para la radio, la televisión y el teatro. Uno de sus grandes éxitos fue haber realizado el libreto de la novela “Las Hermanitas Calle”, un proyecto que tuvo gran acogida en el país. Su gran sueño es hacer una película que todo el mundo pueda ver.

Conozca las canciones que marcaron la vida de César Betancur “Pucheros”

La Jarretona-Las Hermanitas Calle

Y nos dieron las diez-Joaquín Sabina

Morelia-El dueto Federal

Gitana-Willie Colón

La finquita-Vargas Vil

Por una cabeza-Carlos Gardel

Pueblito nuevo-Luz Amparo Álvarez

Perdónala-Les Luthiers

Un recuerdo de amor-Espinosa y Bedoya

Coclí coclí-Sonia Martínez

We are the champions-Queen

Niña bonita-Maia

Tango Amparo-Amparo Grisales

Canta conmigo-Andrés Cepeda

Ave María-Pavarotti