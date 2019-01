El Pulso del Fútbol, 24 de enero del 2019

En este programa de El Pulso del Fútbol César Augusto Londoño y Óscar Rentería hablaron sobre la posibilidad de que Colombia sea la sede de la Copa América en el futuro. César dijo “no se sabe, porque primero hay que definir otras cosas, como que se realice en años pares para estar a la par con la Eurocopa, es más, hay reuniones en Rio de Janeiro para definir eso”. Por su parte Óscar destacó “eso no se ha definido y lo que yo le pido a la Selección Colombia ahora en la Copa América de Brasil es que quede entre los dos mejores equipos del certamen”.

Otro de los temas tuvo que ver con la actualidad goleadora del delantero del Deportes Tolima Marco Pérez y si esto lo puede llevar a ser considerado en una próxima convocatoria de la Selección Colombia. Según Óscar “Marco Pérez está para pelear, lo que pasa es que la lista de jugadores que están haciendo goles en el exterior son muchos, como el caso de Duván Zapata”. Mientras César opinó “se nos acabaron los cupos, ahí no cabe Marco Pérez, que en Colombia actúa muy muy bien, pero es más difícil hacer goles en el exterior”.

Además opinaron sobre la posición en la cual el Junior le puede sacar más provecho a las habilidades de Teófilo Gutiérrez. Para Óscar “a Teo no lo veo como número “10”, para mí siempre ha sido delantero o media punta, por eso creo que el Junior no jugó bien ayer”. Asimismo César resaltó “Teo no puede ser volante, ayer le preguntamos a Luis Fernando Suárez y nos dijo que lo va a utilizar en el frente de ataque y no en la zona de volantes”.

