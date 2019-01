Beatriz de Majo: Venezuela no aguantaría un enfrentamiento con EE.UU.

En diálogo con Caracol Radio explicó que va el régimen actual no tiene como enfrentar la andanada diplomática liderada por Estados Unidos y tampoco se a arriesgar a una asfixia económica que termine de sumir en la crisis a Venezuela.

“Maduro no puede tocarle un pelo a los funcionarios americanos que están en Caracas, si lo hace, se enfrenta a una tremenda respuesta de Estados Unidos que todavía puede cerrarle el grifo del dinero que reciben por petróleo y eso sí sería más grave aún”, añadió.

Desde el exilio en España, manifestó que ahora el balón está en la cancha de las Fuerzas Armadas y señaló que las próximas 72 horas serán críticas para saber qué rumbo tomará Venezuela ahora que tiene dos presidentes.

El profesor Nicolás Carrillo, Doctor en derecho Internacional de la Universidad de La Sabana, destacó la importancia de que Estados Unidos y varias decenas de países reconocieran a Guaidó como presidente encargado de Venezuela, que además se consolidaría en el seno de la OEA en la sesión de hoy.

“Sin duda Maduro queda acorralado, no puede establecer relaciones diplomáticas o comerciales con los países que no lo reconocen y en ese orden de ideas le será muy difícil gobernar, sin que eso signifique que no se puede quedar en el poder y reprimir a la gente en caso de que continúe el apoyo de las Fuerzas Armadas”, concluyó.