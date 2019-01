El Pulso del Fútbol, 23 de enero del 2019

En este programa de El Pulso del Fútbol César Augusto Londoño y Óscar Rentería hablaron sobre la posibilidad de que Carlos Queiroz pueda traer algunos jugadores que no eran tenidos en cuenta por José Pékerman. Óscar dijo “se puede pensar en la vuelta de algunos jugadores como Dayro Moreno, Hugo Rodallega o incluso Freddy Montero”. Por su parte César opinó “es que con Pékerman no solo era importante la condición futbolística del jugador, sino que él también veía el comportamiento y la disciplina”.

Otro de los temas fue si la Federación Colombiana de Fútbol tenía un “plan B” en caso de que el entrenador portugués Carlos Queiroz no llegue al banquillo de la Selección Colombia. Según César “la Federación no tiene ningún otro candidato, no tiene un plan B, porque creo que a Queiroz ya lo tienen amarrado”. Mientras Óscar resaltó “en este tipo de casos es mejor tener plan B y hasta plan C, usted sabe que cosas se han visto”.

Además opinaron sobre los rumores que vinculan al jugador colombiano Jorge Carrascal con el River Plate. Para César “a Jorge Carrascal lo ha buscado todo el mundo, han preguntado por él; yo la verdad he visto varios vídeos y creo que domina bien el balón, pero una cosa es jugar a la pelota y otra muy diferente jugar al fútbol”. Asimismo Óscar resaltó “jugando al fútbol no le encuentro ningún parecido con Neymar, como dicen algunos y no creo en los videos de los jugadores, prefiero verlos en persona”.

