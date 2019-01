Ceballos: “Los protocolos los firmó el gobierno anterior, no el Estado”

En diálogo con Caracol Radio señaló que sería injustificable que en medio de la aplicación del protocolo el Eln cometiera otro acto terrorista mientras está amparado por estas medidas.

“En la historia de Colombia no hay antecedentes frente a que un gobierno deba aplicar protocolos que fueron firmados por gobiernos anteriores, porque si no el mandatario de turno tendría que someterse a todo lo que haya dejado firmado su antecesor y eso no tiene lógica, hay sentencias que dicen que la política de paz no es una política de estado”, añadió.

Dijo que el gobierno va a esperar la decisión que tome Cuba frente a los jefes del ELN para tomar las medidas necesarias frente a ese gobierno en caso de que sean contrarias a derecho y a las pretensiones de Colombia.

Confirmó que el ministerio de justicia ya está terminando el trámite de solicitud de extradición de estas personas para hacer la solicitud oficial al gobierno cubano en el marco de un acuerdo binacional firmado en 1932.