El Pulso del Fútbol, 22 de enero del 2019

En este programa de El Pulso del Fútbol César Augusto Londoño y Óscar Rentería hablaron sobre el juego que ha tenido la Selección Colombia Sub-20 en sus tres primeros juegos en el Sudamericano de Chile. Según César “el equipo está lleno de buenos jugadores, está Tolosa, o el muchacho Carbonero del Once Caldas, pero aun no afinan la puntería, llegaron ocho veces con opciones claras y solo metieron una”. Por su parte Óscar destacó “hay jugadores troncos y otros que no, pero la Selección Colombia tiene un mal endémico y es la falta de gol”.

Otro de los temas contemplaba que el técnico Arturo Reyes no tuvo el suficiente rodaje con la Selección Sub-20, debido a que dirigió a la selección de mayores en los partidos amistosos que el combinado nacional disputó después del Mundial de Rusia 2018. Óscar dijo “eso le quitó tiempo a Arturo Reyes, pero no aplica, pueden decir cualquier cosa, menos que a la sub-20 le faltó fogueo”. Mientras César resaltó “no discuto que eso le quitó tiempo, porque hay que preparar los partidos, pero la Selección Colombia Sub-20 tuvo varios partidos antes de llegar a este Sudamericano”.

Además opinaron sobre si el fútbol profesional colombiano se puede comparar, por lo menos, con las categorías de ascenso de las grandes ligas europeas. Para Óscar “no es clara la comparación entre nuestro fútbol y la “B” de las ligas europeas, pero creo que nuestro fútbol está nutriendo mucho a Europa y a las ligas de otros países”. Sobre el tema César expresó “creo que la “B” de otros países es superior a la “B” de Colombia, pero en la categoría “A” la brecha no es tan grande”.

No olvide escuchar el audio del programa.