Mi Banda Sonora con Rodrigo Beltrán

Rodrigo Beltrán lleva más de 30 años dedicado a la asesoría en los medios de comunicación, tuvo la oportunidad de conocer a personajes que hoy en día son celebridades del espectáculo. En algún momento quiso ser veterinario, pero las circunstancias hicieron que cambiaron su rumbo y decidió ser periodista y empresario.

Lea también: Mi Banda Sonora Con Mábel Lara

Durante su trayectoria periodística fue director de RCN televisión, paso por la cadena radial Caracol Radio llevándose un Premio Simón Bolívar durante su participación en el programa la Luciernaga.

Estas son las canciones que marcaron la vida de este periodista.

Dame tu mujer José-Guillermo Buitrago

Gloria-Antonio Vivaldi

Zapatos Pom Pom-Oscar Golden

Ojalá-Silvio Rodríguez

Cualquiera que te oye-Wilfredo Vargas

Estar enamorado-Raphael

La cosa más bella-Eros Ramazotti

You are the one that i want-John Travolta & Olivia Newton John

Tu eres la reina-Diomedes Díaz

Mi Tierra-Gloria Estefan

Collar de perlas-Marbelle

Por el resto de mi vida-Andrés Cepeda