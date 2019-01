El Pulso del Fútbol, 18 de enero del 2019

En este programa de El Pulso del Fútbol César Augusto Londoño y Óscar Rentería hablaron sobre la cantidad de jugadores de Atlético Nacional que hay en la Selección Colombia sub 20 y si esto significa que hay algún tipo de preferencia por los jugadores de ese equipo. César dijo “eso lo que quiere decir es que Nacional tiene grandes divisiones inferiores y buenos jugadores que le aportan a la selección, pero, así como en el caso de la política, en Colombia hay incredulidad”. Mientras que Óscar destacó “no quiero que volvamos a hablar de la rosca paisa, o la valluna, o la de la costa, Reyes se pudo haber equivocado, pero no está metido dentro de ninguna rosca”.

Otro de los temas fue el de que se le pague la misma cantidad de dinero por los derechos de televisión a los llamado equipos chicos, que a los equipos grandes. Sobre esto César resaltó “esa es una posición muy socialista y no se puede decir que la Dimayor tiene que apoyar a los equipos con menos recursos, porque no se nos puede olvidar que el fútbol es un negocio”. Por su parte Óscar complementó “no se puede defender eso, ayer hablamos de el caso de España en este tema, allá Real Madrid y Barcelona se los favorece, porque son los que más aficionados atraen”.

Además opinaron sobre la derrota de la Selección Colombia sub 20, frente a la Selección de Venezuela de la misma categoría. Según Óscar “Colombia no está eliminado, se viene Brasil el sábado y así Colombia pierda el partido, seguiría sin estar eliminado”. A esto César respondió “y le sirve también el empate de Chile y Bolivia, para que se vea mejor el nefasto resultado en el que Dudamel le ganó la mano a Reyes”.

