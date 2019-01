Molestias y enfrentamientos en el CNE

El pasado CNE tuvo su piedra en el zapato con el magistrado Armando Novoa que siempre iba contra la opinión de las mayorías, ahora es el magistrado Luis Guillermo Pérez que llegó por los partidos de izquierda al ente electoral.

Él es quien insiste en que le permitan acceder al proceso por financiación de las campañas por parte de Odebrecht que fue archivado. Ha sido tal su insistencia que genera suspicacias entre sus compañeros que se preguntan: ¿para qué quiere acceder a esas pruebas? ¿A quien se las quiere entregar? ¿A Gustavo Petro ( de quien fue abogado defensor)? ¿A Jorge Robledo?; pero no solo es eso, cuando llegó el proceso de los pagarés de la campaña de Petro que fue enviado por la Fiscalía, el magistrado Pérez dijo de manera vehemente que no podían iniciar una investigación o dar trámite a lo enviado por la Fiscalía hasta que no se tuvieran las cuentas finales de la segunda vuelta.