Balance de un año de la JEP

La Jurisdicción Especial de Paz cumple este miércoles un año de funcionamiento y con nuestros invitados un balance de lo que ha sido el papel de esa instancia como parte del componente de justicia de los acuerdos con las FARC para juzgar a ex combatientes, militares y civiles.

Durante este primer año la JEP ha tenido tantos defensores como detractores, aciertos y desaciertos, además de notorios choques con la Fiscalía por temas de competencia y por el caso Santrich, especialmente. Además, el Centro Democrático y Cambio Radical han intentado reformarla para el tema de juzgamiento de militares.

Durante este año se han acogido más de 9.600 ex integrantes de las Farc, más de 1.900 miembros de la Fuerza, entre ellos cuatro generales --Mario Montoya, Rito Alejo del Río, Jaime Uzcátegui y Henry Torres—y 33 agentes del estado no militares.

La mayoría de ellos deberán responder en los cinco grandes macrocasos que ha abierto la JEP, relacionados con secuestros de las Farc, homicidios y desapariciones ocurridos en Tumaco, Urabá y Cauca. En el caso de los secuestros de las Farc hay más 4 mil combatientes implicados y más de 8 mil víctimas.

Además, hoy tiene decisiones cruciales que tomar como la extradición de Jesús Santrich, la situación jurídica de alias el Paisa y solicitudes de ingreso del político Alberto Santofimio y del general en retiro Miguel Maza.

En su balance sobre el primer año de la JEP, Juan Carlos Henao, ex presidente de la Corte Constitucional y uno de los arquitectos del modelo de justicia restaurativa, afirmó que prácticamente todo es positivo de un tribunal por el que en la época del plebiscito nadie daba un peso.

“Trataron de acabar la JEP, no pudieron y no podrán” dijo en comunicación con Hora 20.

Para la congresista Juanita Goebertus, la legitimidad de la JEP está en la forma oportuna de dar resultados y para eso debe ser estricta en las condicionalidades a los que se han sometido a esa jurisdicción.

Iván Cancino, abogado y columnista, también afirmó que no sabe qué espera el país para perseguir y judicializar a Iván Márquez, ex jefe de las Farc cuyo paradero no se conoce, pero se sí se pronuncia a través de audios.

“Me extraña que ahora si se deban examinar las pruebas de extradición cuando antes se omitían”, dijo sobre el caso de Jesús Santrich.

Por su parte Guillermo Rivera, ex ministro del Interior, afirmó que el Gobierno comete un error al solicitar a la Jurisdicción de Paz la apertura de un incidente de incumplimiento contra Iván Márquez porque esta es una facultad de ese tribunal que lo debe hacer de oficio y espera que este así lo haga.