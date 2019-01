Iván Cancino, abogado y columnista, también afirmó que no sabe qué espera el país para perseguir y judicializar a Iván Márquez, ex jefe de las Farc cuyo paradero no se conoce, pero se sí se pronuncia a través de audios.

“Me extraña que ahora si se deban examinar las pruebas de extradición cuando antes se omitían”, dijo sobre el caso de Jesús Santrich.