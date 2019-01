El Pulso del Fútbol, 16 de enero del 2019

En este programa de El Pulso del Fútbol César Augusto Londoño y Óscar Rentería respondieron al correo de un oyente, el cual decía que no consideraba que Carlos “el pibe” Valderrama estuviera en el top 5 de los mejores jugadores colombianos de la historia, puesto que no había triunfado en su paso por el fútbol extranjero. César dijo “eso quiere decir que a Pelé no se le puede considerar como el más grande, porque nunca salió del Santos, ese argumento se cae por su propia lógica. El pibe es uno de los mejores jugadores que ha tenido la Selección Colombia en su historia”. Asimismo Óscar destacó “comparto su comentario César, porque decir eso sería lastimar la historia del fútbol colombiano”.

Otro de los temas fue el gran éxodo de buenos jugadores que tuvo la Liga Águila para esta temporada, teniendo en cuenta que nombres como el de Jarlan Barrera, Jorman Campuzano y José Sand, entre otros, se fueron al fútbol del exterior. Según César “la ida de estos jugadores afecta, aunque no creo que el nivel del fútbol colombiano sea tan pobre como dicen, y menos sabiendo que los dos “10” de los equipos que llegaron a la final de la Copa Libertadores son de acá”. Por su parte Óscar resaltó “debo repetir, como lo hice en el primer programa de este año, que el fútbol colombiano no es malo; lo que sí es pobre es la bolsa de jugadores, no hay una solo contratación de renombre para esta temporada”.

Además opinaron sobre la Selección Colombia sub 20 que disputará el Sudamericano de la categoría en Chile y las ambiciones que debe tener este grupo de jugadores en ese torneo. Para César “el equipo colombiano no tiene los nombres que si tiene Brasil en este torneo, pero yo creo que tiene que ir por el título. Sin embargo, es un grupo que hay que llevar con calma”. Mientras Óscar complementó “no pudo venir “El cucho” Hernández, pero Colombia por lo menos tiene que llegar a la final. No hay que meterle miedo a la gente con la nómina y los equipos de los jugadores de Brasil”.

