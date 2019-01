El Pulso del Fútbol, 15 de enero del 2019

En este programa de El pulso del Fútbol César Augusto Londoño y Óscar Rentería hablaron sobre el ex arquero de la Selección Colombia, René Higuita y la importancia que marcó su estilo dentro del terreno durante sus años de actividad. César dijo “yo tengo la mejor opinión sobre Higuita, su estilo era diferente, supero su falta de estatura, fue un genio en el arco y me encantaba cuando salía del área a jugar, porque ese era el elemento que lo hacía diferente”. Por su parte Óscar resaltó “eso fue lo que lo hizo histórico, lo destacó y por eso se hizo importante para los medios internacionales”.

Otro de los temas tuvo que ver con el jugador colombiano que juega en la posición de enganche con más proyección, sin tener en cuenta en la lista ni a James Rodríguez ni a Juan Fernando Quintero. Según Óscar “el “10” que vendrá después de James y Quintero, es el “Cucho” Hernández, yo lo vi jugar en el América en esa posición y me quedo con esa versión del jugador”. Sin embargo César opinó “me da mucha pena con usted, pero para mí el “Cucho” Hernández no juega de enganche, él es más un delantero por fuera, y quizás no está tan joven, pero yo me quedo con Cardona”.

Además opinaron sobre las declaraciones que dio en días pasados el ex jugador brasileño Pelé, en las que destacaba al delantero francés Kylian Mbappé como el jugador que podría igualar su palmarés. Para César “a Mbappé le falta mucho pelo para ser Pelé, tiene condiciones de sobra, pero creo que en estos momentos no tiene el juego ni siquiera, para ser comparado con Messi”. Sobre esta afirmación Óscar destacó “puede que Mbappé no tenga las cualidades de Messi, ni de Pelé, pero tiene la edad para conseguir ese pelo que le falta para ser como ellos”.

