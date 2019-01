En sus conclusiones sobre lo que dice Daniel Coronell en su columna sobre el fiscal general, el ex viceministro Rafael Nieto Loaiza dijo que no parece claro lo que pasó, el documento habla de la buena fe del fiscal, no era obligación legal enviar toda la información y la Corte dice que recibió todo lo que le envío.

“Una cosa es ser nombrado en unos audios y otra es que esa mención suponga una conducta incorrecta del fiscal”, dijo.