El Pulso del Fútbol, 14 de enero del 2019

En este programa de El Pulso del Fútbol César Augusto Londoño y Óscar Rentería hablaron sobre el poco tiempo que queda para que finalice el mercado de fichajes en el fútbol colombiano y de cómo afecta esto al nivel de la Liga Águila. Según César “hay muy poquito tiempo y para equipos como Nacional, es mucho menos, no se sabe cómo se pueden reforzar bien los equipos colombianos”. Por su parte Óscar destacó “para los hinchas de los equipos colombianos, no se hagan muchas ilusiones con los refuerzos, la gran contratación en la liga no existe”.

Otro de los temas fue el cambio en el diseño del escudo del América de Cali, en el cual quitaron el icónico diablo, para reemplazarlo por la letra “A”; en lo que, según los dirigentes del club escarlata, es una versión retro de su insignia. Óscar dijo “el hincha del América no acepta eso, sufren, les duele que hayan quitado el diablo”. Asimismo César complementó “a mí no me gusta que quiten el diablo, no es fácil para el aficionado, hay que tener mucho cuidado con eso símbolos que identifican el club”.

Además opinaron sobre la actitud que debe tener el jugador Johan Arango en su nueva etapa como jugador de Independiente Santa Fe. Para César “no hay duda de que uno de los grandes talentos que hay en Colombia es Johan Arango, pero el trago y la noche no se pueden aguantar, ese es el inconveniente”. Mientras Óscar resaltó “él tiene muy buen juego dentro de la cancha, pero también juega bien en la noche y ese es el problema”.

