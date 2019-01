Mi Banda Sonora con Fernando Quiroz

Fernando Quiroz es un amante del arte, desde muy joven descubrió su amor por la lectura y la escritura. La vida lo llevó a estudiar en un colegio con ideología del Opus Dei lo que hizo que a los 16 años renunciara a las mujeres, pero a medida que fue creciendo se alejó de la religión al darse cuenta que ninguna creencia debe basarse en el dolor.

Le puede interesar: Mi Banda Sonora con Álvaro Miguel Mina

A lo largo de su carrera a escrito 6 novelas las cuales están basadas en historias reales, además de varias columnas periodísticas. En algún momento pensó en ser médico y aunque alcanzó a estudiar dos años medicina la vida le tendría deparado otro futuro. Durante el 2018 estrenó su novela llamada La última cena

Estas son las canciones del escritor y periodista Fernando Quiroz:

Amiga-Miguel Bosé

You’re the one that i want-John Travolta & Olivia Newton John

Bohemian Rhapsody-Queen

Eye in the sky-Alan Parsons Project

De oro-La Familia André

La bilirrubina-Juan Luis Guerra

Ojalá-Silvio Rodríguez

La tierra del olvido-Carlos Vives

Rezo por vos-Charly García

Invierno (fragmento)-Vivaldi

Tuya y mas que tuya-Celia Cruz

Soy tuyo-Andrés Calamaro

Yo te quiero dar-La Mosca

Mediterráneo-Joan Manuel Serrat

Nessun Dorma-Luciano Pavarotti

Cali Pachanguero-Grupo Niche

El blues de la frontera-Pata Negra

Son a shine-Elkin Robinson