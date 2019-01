"Camargo va a tener problemas para armar su equipo femenino": Yoreli Rincón

En diálogo con El Alargue de Caracol Radio, la futbolista colombiana Yoreli Rincón, habló sobre el paso a su nuevo equipo, el apoyo al fútbol colombiano y se refirió al senado y dueño del Tolima Gabriel Camargo.

Sobre cómo se dio el paso a su nuevo equipo, el Iranduba de Brasil, dijo: "Al Esporte le gustó mucho lo que hice en Copa Libertadores (Con Atlético Huila), el contacto se hizo allá durante el torneo. Ahora me siento mucho más abierta porque ya conozco el lugar, el idioma y muchas cosas"

Sobre su paso por el Atlético Huila, afirmó: "Ha sido un paso de muchos aprendizajes como persona y deportista, volver al país y ser campeonas; el Huila fue el único equipo que no paró durante el año. Además nadie creía en nosotras".

Y amplió: "Ha sido un paso de muchos aprendizajes como persona y deportista, volver al país y ser campeonas; el Huila fue el único equipo que no paró durante el año. Además nadie creía en nosotras".

Sobre la Liga femenina, puntualizó: "La liga (femenina) no es que sea barata y se consume casi lo mismo que los hombres; pero les cuesta mucho más porque no tienen el dinero de vuelta. Por eso pedimos un torneo largo, de un año. Esperamos que le den más visibilidad a la mujer en el deporte”.

Finalmente, sobre el tema polémico de Gabriel Camargo, aseguró: “Me enteré por comentarios, me incomodó un poco pero no quiero saber de una persona que no tengo idea que no hay en su cabeza".

Y también afirmó: "Camargo era el menos indicado en hablar porque no habló de las deportistas sino de las mujeres. Ahora el que lo tiene difícil es Camargo porque el Tolima está en Libertadores y se le exige equipo femenino; entonces hay que ver cómo va a convencer a 20 o 25 jugadores de ir a la Copa”.