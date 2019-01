Consumir carne de ovino, un buen propósito para 2019

El sector ovino de Colombia tuvo un cierre difícil en el año 2018 por el incremento de precios de los concentrados y otros insumos, pero el 2019 seguramente será mucho mejor para el gremio, aseguró el presidente de la Asociación de Criadores de Ganado Ovino de Colombia (Asoovinos), Henry Polanía.

En entrevista con Al Campo, de Caracol Radio, el dirigente de la organización dedicada a la promoción de la ovinocultura dijo que en el país actualmente hay 1.700.000 corderos, en su mayoría en la región Caribe, pero si hay un trabajo adecuado con el apoyo del Gobierno Nacional, esta cifra podrá multiplicarse rápidamente y generar una fuente de ingresos adicionales para el país.

Explicó que la carne de cordero es muy consumida en muchos países y Colombia tienen una posición geográfica ideal para producirla y exportarla. Destacó que los corderos se crían prácticamente en todos los pisos térmicos y el país cuenta con condiciones especiales para la producción.

Admitió que uno de los problemas que causan el bajo consumo de cordero es el precio de su carme, superior a la carne vacuna. Actualmente en Colombia no llegamos a los 350 gramos per cápita, mientras que en Nueva Zelanda y Australia se llega a los 17 kilos per cápita anualmente.

También nos habló sobre cabras, dijo que su producción en buena medida está dirigida a quesos y leche, los cuales tienen altos valores nutritivos.

En la entrevista con Al Campo, que puede escuchar en el siguiente archivo adjunto, Henry Polanía, de Asoovinos, nos habló de la edad ideal para el sacrificio del cordero, las diferencias entre los de lana y los de pelo y cómo es la mejor forma de preparar su carne y su consumo.