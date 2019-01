Estamos asustados y con incertidumbre: venezolano residente del campamento

En diálogo con Caracol Radio, Jesús Brazo, ciudadano venezolano y ocupante del campamento El Salitre, que fue levantado para darle refugio quienes llegaron del vecino país buscando un mejor futuro, dijo su panorama es incierto luego del 15 de enero cuando dejen de existir las carpas que hoy ocupan.

“Esa es la pregunta del millón, no sabemos que pasar con nosotros luego del 15 de enero. Nosotros somos la familia más grande del campamento con 12 personas entre adultos y menores de edad y la verdad no hemos podido conseguir un trabajo digno por la falta de los permisos para trabajar”, dijo.

Añadió que “muchos vinimos a buscar lo que en Venezuela no tenemos, acá hay abundancia, lo que necesitamos es un trabajo digno (…) Yo he buscado en trabajo pero siempre me piden el permiso, creo que si nos hubiesen ayudado con eso tendríamos otra surte”.

El campamento El Salitre se levantó el pasado 13 de noviembre con el propósito de ayudar temporalmente a cientos de venezolanos que se ubicaron a la intemperie en el entorno a la terminal de transporte, pero que según el Distrito el compromiso era que se levantaba el próximo 15 de enero.